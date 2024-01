Chi è la mamma di Monia La Ferrera del Grande Fratello? Durante una chiacchierata con Vittorio Menozzi, la ex fidanzata di Massimiliano Varrese ha svelato il loro rapporto speciale riconquistato con il tempo.

Mia mamma è stata più severa con me, che sono femmina, rispetto ai miei fratelli. Voleva darmi una educazione di base più ‘strong’. Sono la più grande.

A 18 anni mi ha detto di andarmene e andare a lavorare. Ma io capisco perché lo ha fatto. Voleva che mi facessi le ossa. Io avevo un buon rapporto con lei, ma sempre a distanza. Adesso invece è la mia migliore amica.

Non faccio niente, non faccio un passo se io non ho il suo consenso, devo sentire sempre il suo parere. Posso essere in qualsiasi parte del mondo, io alzo il telefono e la chiamo.

Mia mamma è la mia vita, ma veramente. Noi abbiamo passato un periodo brutto. Io in quel momento li ho proprio abbandonati, mi sono trasferita in un’altra città perché non avevo il coraggio di stare lì e sono andata via. I miei genitori si amano moltissimo.