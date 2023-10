Chi è la mamma di Massimiliano Varrese del Grande Fratello? L’attore è entrato nella Casa più spiata d’Italia ed è diventato uno dei protagonisti più discussi di questa edizione: scopriamo se abbiamo informazioni dei suoi genitori.

Chi sono e che lavoro fanno la madre e il padre di Massimiliano Varrese? L’attore è molto riservato e della sua vita privata si conosce veramente poco e nulla.

Sappiamo che ha una figlia di nome Mia avuta dalla sua storia d’amore (terminata da un paio d’anni) con l’attrice e attivista Valentina Melis.

Per quanto riguarda la mamma e il papà di Varrese, non si hanno informazioni in merito. Anche dentro la Casa del GF, proprio l’attore ha sempre parlato molto poco degli affetti più cari che l’aspettano fuori dal reality show.

La scheda del concorrente

Attore, regista, ballerino, cantante e scrittore, Massimiliano Varrese è un artista a tutto tondo. La sua carriera inizia nel 1997 con uno spot, ma la svolta arriva nel 1998 quando Raffaella Carrà lo lancia come cantante e ballerino in Carramba che fortuna.

Ha recitato in diverse fiction come Carabinieri, Grandi Domani, Il Bello Delle Donne, Il Sangue e La Rosa. Nel 2019 è stato concorrente di Amici Celebrities, arrivando in finale.

Attualmente insegna in una scuola di recitazione, ma è anche un grande appassionato di arti marziali (è maestro di Kudo), meditazione e discipline olistiche. Su questi temi ha scritto il libro Il Mio Guru Sgangherato. Ha una figlia.