La mamma di Lorenzo commenta la storia con Shaila e la rimprovera: “Ha sbagliato con Javier!”

Cristina Bracci, madre di Lorenzo Spolverato, ha condiviso le sue opinioni sulla relazione tra suo figlio e Shaila Gatta durante la trasmissione radiofonica Non Succederà Più, condotta da Giada De Miceli su Radio Radio. La madre di Lorenzo, che aveva già sorpreso il figlio nella Casa durante la nona puntata del Grande Fratello, ha confessato di aver intuito sin da subito l’attrazione di Lorenzo per Shaila: “Ho notato subito, da mamma, che lui aveva gli occhi per Shaila”, ha esordito la donna.

La mamma di Lorenzo commenta la storia con Shaila

Cristina Bracci ha descritto l’intensità con cui suo figlio osservava Shaila, sottolineando come tra i due ci fosse una scintilla particolare, che andava oltre il semplice legame d’amicizia. “L’ho capito dal modo in cui si poneva, dagli occhi con cui la guardava… lui perderà la testa per lei”, ha raccontato la madre di Lorenzo. Secondo Cristina, entrambi sembravano essere profondamente attratti l’uno dall’altro, tanto da “vivere in una bolla dove esistono solo loro”.

Cristina ha rivelato che Lorenzo, prima di entrare nella Casa, aveva attraversato una lunga relazione conclusa di comune accordo. Questa prima storia importante, durata tre anni, aveva lasciato in lui il desiderio di prendersi del tempo per divertirsi e non cercare un nuovo legame stabile. Tuttavia, l’incontro con Shaila sembra aver cambiato i suoi piani: “Lorenzo voleva divertirsi, non voleva avere una storia, ma con Shaila è scoppiata la passione”, ha spiegato la madre.

L’opinione di Cristina su Shaila e le critiche di Enzo Paolo Turchi

Cristina Bracci ha ammesso di apprezzare Shaila come persona, trovandola una ragazza simpatica, allegra e genuina. Secondo lei, Shaila è più compatibile con Lorenzo rispetto ad altre concorrenti della Casa, come Helena Prestes, che Cristina vede più come un’amica speciale per suo figlio. La madre ha anche risposto alle insinuazioni di Enzo Paolo Turchi sulla possibile falsità della relazione tra Lorenzo e Shaila, affermando: “Come si fa a fingere in tanti momenti della giornata con quella passione? Sarebbero attori di Hollywood”.

Riguardo al comportamento di Shaila nei confronti di Javier Martinez, Cristina ha commentato che la ragazza avrebbe dovuto essere più chiara con lui. Tuttavia, ha riconosciuto come il cuore spesso possa complicare le cose, specialmente in un ambiente isolato come quello della Casa del Grande Fratello. Cristina ha concluso affermando che suo figlio è rimasto colpito da Shaila e potrebbe addirittura innamorarsi di lei.

In sintesi, Cristina Bracci ha confermato la genuinità dei sentimenti tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, augurandosi che la loro storia possa continuare anche al di fuori del contesto del reality.