La mamma di Greta Rossetti è intervenuta a Casa SDL come una perfetta star che si rispetti. La signora Marcella si è portata a casa il nuovo teatrino litigando anche con Giulia Provvedi, opinionista del format web che commenta il Grande Fratello.

Dopo aver parlato di accordi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ed avere attaccato praticamente pure il cane del cameraman del Grande Fratello, la signora ha litigato con Giulia Provvedi.

La bionda del duo de Le Donatella, così come riportano le colleghe di Isa&Chia, ha preso parola:

Sua figlia ha deciso di fare vari incontri, poi diventare concorrente, quindi la visibilità non la disdegna neanche sua figlia. Io trovo che a volte il troppo non piace, a volte bisognerebbe lasciare i figli gestire le proprie relazioni, senza essere né incattiviti (cosa che percepisco dalle sue parole) e anche un po’ di accanimento.

La signora Marcella è partita subito in attacco:

Non ho mai negato questo però dico che mia figlia è entrata a Temptation provenendo da un’agenzia. Loro due da dove vengono? Una coppia che entra per fare un programma quindi…

Questo è quello che pensi tu. Mia figlia attualmente è dentro la Casa del Grande Fratello, non si può difendere e secondo te, dopo che mi arrivano 3 mila denunce di morte e messaggi negativi, io devo star zitta?

Tu non mi conosci. Non accetto le tue considerazioni insulse perché non sei neanche una madre. Puoi rapportarti ad una ragazza della tua età, non con me se non vuoi parlare bene.

Non mi interessa parlare con una che neanche mi conosce. Bella squadra che hai, Gabriele! Se fosse stata intelligente, mi avrebbe fatto una domanda diversa.