Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, ha attaccato Simona Tagli dopo le sue dichiarazioni al termine della diretta del Grande Fratello andata in onda lunedì sera.

Marcella, pubblicando delle storie sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha attaccato Simona:

Il caporal maggiore, la matriarca, è lì a far lezione a tutto il Gf…Perché non avete messo dentro una con un carattere forte da portele tenere testa? Sembrano gli allievi con l’insegnante…Io non dico che non sia acculturata e tutto, però ha un po’ questo modo troppo eccessivo di porsi. Li ha messi tutti come soldatini. Penso sia proprio lei caratterialmente che è così, è abituata a dettare legge, come un dittatore…Una dittatrice.

Simona Tagli, nel frattempo, ha espresso un nuovo parere su Greta:

E, proprio in questo caso, Marcella è nuovamente intervenuta:

Due persone adulte dovrebbero essere d’esempio invece queste due sembrano quelle represse che invecchiano e non accettano di invecchiare. Si mettono a paragone con una di 25 anni e dicono certe schifezze che il Grande Fratello non doveva essere trash…E’ peggio. Perché questo non è un insegnamento. Chi guarda da fuori, le ragazze giovani che guardano e mi stanno scrivendo stanno dicendo “fuori ste due vecchiacce”.

Vai a tagliare i capelli invece di entrare dentro il Gf. Tu vieni a giudicare mia figlia? Gf, mi fai entrare dieci minuti e le sistemo tutte e due? Visto che i miei fan mi stanno istigando anche così. Io non lo permetto che parlano male. Ad una ragazza di 25 anni due vecchie si permettono di parlare? Io sono anche più giovane di loro, fate entrare me che me la vedo io.

La mamma di Greta ha continuato:

Io non ho offeso due donne, ho risposto ad una istigazione dove loro sono state maleducate, specie Simona Tagli. Io non parlo mai male delle persone se non attacchi, se attacchi ti sbrano, è il mio carattere. Le persone devono imparare ad avere rispetto. Se tu rispetti me io rispetto te.

Io non sono mia figlia, lei è troppo educata. Ho sbagliato a crescerli così, nel limbo delle scuole private e della buona cultura. In questo mondo ci vogliono le persone che tirano fuori le unghie proprio come quelle che ci sono lì dentro.

Quando uno non accetta di invecchiare da sex symbol, che non ce l’hai fatta neanche da giovane perché sto sex symbol non lo sei stata. Credo che invece di essere di plastica sei di ceramica, un altro aggettivo qualificativo non te lo posso dare però hai capito.

Vero Simona Tagli? Poi te la vedi con me fuori non ti preoccupare. Ce la vediamo io e te da donne adulte anche se sei un po’ più grandina di me. Ti insegno a fare la dieta, ti insegno ad allenarti e magari un pochino di testosterone potresti anche utilizzarlo perché ti farebbe bene al corpo e all’anima.