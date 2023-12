La madre di Greta Rossetti, intervistata da Casa SDL TV si è portata a casa un siparietto trash veramente imbarazzante e, suo malgrado, non favorirà assolutamente il percorso della figlia al Grande Fratello. La signora Marcella ha parlato di un potenziale accordo tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

La signora Marcella, mandando alle ortiche la privacy della figlia, ha parlato della “famosa” gravidanza svelando: “Il discorso era aver avuto un rapporto senza protezione”, riportano le colleghe di Isa&Chia.

E poi:

Io non sapevo in realtà, quando ho visto la puntata di quel sabato ho chiesto spiegazione a mia figlia Lorena. E lei mi ha detto: “Sì perché lui è andato lungo e le ha detto che si sarebbe preso le sue responsabilità per farle vedere il suo amore, lo avrebbe anche tenuto”.

Poi perché non l’ha ammesso e poi l’ha detto a Verissimo? Nella live, il giorno in cui è uscito, ha detto: “No ragazzi, non è assolutamente vero, si sta inventando tutto”.

Io così:



Secondo la mamma di Greta tra Mirko e Perla Vatiero ci potrebbe essere un accordo:

Io non voglio accusare nessuno però vedo alcuni atteggiamenti, sorrisini, sento che ci sono delle incongruenze. Io vedo un qualcosa di pilotato.

Fondamentalmente ammettete che voi due, fuori avete un accordo e a me va benissimo. Non sono contro nessuno, però queste battute, le persone così ambigue non mi piacciono.

Io se devo dire una cosa la dico, non mi spaventa niente, tu perché non lo fai? Può essere che l’accordo sia tra Mirko e Perla, vedremo. Io non accuso nessuno fin quando non vedo. Però tutti stiamo notando, è una mia idea. Anche quello che leggo, alla fine…