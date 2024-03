La mamma di Greta chiede scusa e la famiglia di Sergio interviene: cosa sta succedendo fuori dal Grande Fratello

Dopo aver accusato Sergio D’Ottavi con svariati video, la mamma di Greta Rossetti fa un passo indietro. Il fratello della concorrente del Grande Fratello ha insultato lo chef definendolo “scimmia” creando notevoli malumori.

La mamma di Greta chiede scusa: la famiglia di Sergio interviene

La mamma di Greta Rossetti, in seguito, ha anche svelato di voler prendere dei provvedimenti legali nei confronti di Sergio D’Ottavi ma, come ci ha ormai insegnato in questi mesi, è intervenuta ridimensionando le sue precedenti affermazioni (con un italiano bislacco):

Chiedo scusa io per l’atteggiamento poco consono e i modi poco garbati utilizzati da mio figlio nel corso della giornata di ieri. Ma come ogni famigliare avrebbe fatto in quel momento, si è preoccupato della sorella conoscendo ed essendo il primo a vivere la patologia della quale soffre Greta e nella quale si riempie di lividi e perde le forze appena la si tocca con più forza. Seppur in modo scherzoso e giocoso. Nessuno di noi ha niente contro Sergio, non lo conosciamo e non ci sentiamo in dovere di poterlo giudicare al di fuori delle situazioni che si sono presentate. Non sta a noi prendere provvedimenti, chi di dovere lo ha già fatto.

Pure la famiglia di Sergio D’Ottavi è intervenuta:

Siete in tanti a chiedere di difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la Casa ci sono loro due e l’esperienza è dei ragazzi, non dei parenti. Meno scene, meno ricerca della fama, meno odio. Che i ragazzi di tutto ciò non sanno niente. Chiesto esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta Rossetti per favore.

le famiglie dei sergetti sempre + unite pic.twitter.com/k1UtgPrbh3 — Paola. (@Iperborea_) March 7, 2024



Josh Rossetti ha nuovamente commentato:

L’esperienza è indubbiamente dei ragazzi fino a quando non si superano determinati limiti. I limiti che dovrebbero esserci, non solo in un reality ma anche nella vita. Se un comportamento sbagliato viene in primis richiamato immediatamente dalla produzione, un motivo ci sarà. A voi le conclusioni.

Credo che i parenti di Greta dovrebbero mettersi un po’ da parte proprio perché, con i loro atteggiamenti fortemente contraddittori, stanno rovinando il suo percorso al Grande Fratello.