La mamma di Giulia Stabile svela cosa ne pensa di Sangiovanni

La mamma di Giulia Stabile, intervistata dal settimanale DiPiù, oltre a parlare di un doloroso episodio che riguarda la figlia prima di Amici 20, ha svelato anche cosa ne pensa lei e il marito della storia con Sangiovanni.

Prima di conoscere Sangiovanni, mia figlia non aveva mai dato nemmeno un bacio a un ragazzo. Non si era mai innamorata perché pensava soltanto alla danza. Nella sua vita non c’era tempo per i ragazzi. Sono felice che, finalmente, in un ambito protetto come quello della scuola di Amici, anche per lei sia giunto il momento dell’amore.

Io mi sono sentita un po’ in colpa nell’assistere a quello che lei faceva e a quello che stava crescendo nel suo cuore. Mi è sembrata di spiarla dal buco della serratura. Ormai però mi sono abituata. Anzi, sono proprio contenta che abbia trovato un ragazzo come Sangiovanni. Sono carini insieme.