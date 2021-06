La mamma di Giulia Stabile dopo Amici 20: “E’ sempre in giro con Sangiovanni, non la vediamo mai…”, la ballerina interviene

Susi Castaner, mamma di Giulia Stabile, intervistata tra le pagine di DiPiù, svela un poco di malumore per la lontananza delle figlia: “La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro”.

La mamma di Giulia Stabile: “E’ sempre in giro con Sangiovanni”

Oltre a vincere Amici 20, Giulia Stabile nel reality show ha trovato anche l’amore cadendo tra le braccia di Sangiovanni, suo coetaneo che ha vinto la categoria canto.

Giulia ha tanti impegni e la mamma lo ribadisce:

Mio marito ed io non la vediamo praticamente più. E’ sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla. Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo.

La mamma di Giulia Stabile precisa che ancora la figlia non ha firmato alcun contratto per Amici 21.

E su Sangiovanni afferma:

Se il suo arrivo ha cambiato gli equilibri familiari? No, da quel punto di vista non è cambiato nulla. Ci piacerebbe stare più con loro, frequentarci come coppia. Arriverà anche quel momento, ne sono certa. Adesso ci sta più a cuore che Giulia e Sangiovanni stiano vivendo un periodo di reciproca serenità. E che stiano bene.

Giulia Stabile su Twitter ha precisato che sua madre non ha mai rilasciato questa intervista.

A questo punto, quindi, attendiamo conferme anche da parte del settimanale in questione (visto che in passato la signora Susi è stata intervistata – in più di una occasione – dai giornalisti di DiPiù).