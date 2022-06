La mamma di Giulia Salemi ricoverata in ospedale: ecco il motivo, come sta adesso

Paura per Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, ricoverata in seguito ad un malore. A svelarlo è stata nelle passate ore la stessa Fariba attraverso una Instagram Story ma senza nessun riferimento al motivo del ricovero. Cosa è successo?

Fariba Tehrani, mamma Giulia Salemi ricoverata per due giorni

Negli ultimi giorni Fariba Tehrani non era molto presente sui social e solo adesso sappiamo il perchè. La mamma di Giulia Salemi, infatti, sarebbe stata ricoverata in ospedale a Piacenza per due giorni. Lo ha svelato Fanpage.it dopo aver sentito il manager della donna, Alessandro Piscopo.

Come sta adesso Fariba Tehrani? La donna al momento dovrebbe essere in via di miglioramento e dopo un paio di giorni in ospedale, sarebbe già tornata a casa.

Secondo quanto svelato dal suo manager, Fariba sarebbe stata ricoverata per un problema respiratorio:

Ha avuto un malore. Prima c’è stata una polmonite, seguita da problemi respiratori. Ma adesso è a casa e sta bene. È rimasta ricoverata due giorni in ospedale a Piacenza.

Queste le parole a Fanpage.it da parte di Piscopo, che avrebbe tranquillizzato sulle attuali condizioni di salute della donna.