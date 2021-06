Fariba commenta una foto di Ariadna Romero, ex di Pierpaolo: il gesto non passa inosservato sul web

Fariba Tehrani, tra le altre cose, ha insegnato alla figlia Giulia Salemi la solidarietà femminile. Per questo motivo, senza sollevare alcuna polemica, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha commentato uno scatto di Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli.

Fariba commenta una foto di Ariadna Romero e Twitter non “perdona”

La mamma di Giulia Salemi ha commentato una fotografia di Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli e madre del piccolo Leonardo. “Stupenda”, ha scritto Fariba Tehrani sotto una fotografia della modella che ha commentato: “Tu!”.

Bello scambio social che sicuramente anche Giulia Salemi avrà apprezzato. Nonostante questo, Fariba ha ricevuto una sorta di “over party” su Twitter e il suo nome è finito in tendenza per alcune ore.

Se posso dirvi la mia, non ci vedo nulla di male in questo botta e risposta. Quello che non apprezzo, invece, sono le critiche gratuite e gli insulti.

Credo che Giulia Salemi sia stata la prima ad aver presto positivamente il gesto della madre che ha solo fatto un complimento ad una bella ragazza a prescindere dal suo passato amoroso.

Del resto, se Pierpaolo Pretelli e Ariadna non stanno più insieme un motivo ci sarà, no? Niente “over party” e più “party al mare”, fuori c’è il sole.