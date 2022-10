Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra Lamborghini, dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip, sta mostrando tutto il suo amore e sostegno nei confronti della figlia scagliandosi contro chi la sta attaccando, compresa Manila Nazzaro.

La mamma di Ginevra Lamborghini contro Manila Nazzaro

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso della prima serata, ha commentato la decisione della produzione di squalificare la concorrente. In particolare, Manila ha scritto su Twitter: “Ginevra, non la capisci (la decisione di squalificarla, ndr) perché ha detto solo cazzate sulla sua storia, Ciao!”.

Pronto l’intervento di mamma Luisa:

Una signora che PRESUME di conoscere i fatti e si esprime in questo modo mi fa pensare che è una falsa moralista come tante. Mi auguro che non si trovi mai in una situazione del genere. Falsi moralisti e ipocriti sempre pronti a giudicare gli altri.

