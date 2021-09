La mamma di Gianmaria Antinolfi parla della relazione che il figlio ha avuto con Belen Rodriguez prima di diventare famoso entrando nella Casa del Grande Fratello Vip.

E’ turbato, non è sereno perchè non trova l’equilibrio in amore. E questa ultima grande delusione lo ha distrutto, destabilizzato. Sì, è lei che l’ha lasciato. E credo anche dalla sera alla mattina.

Gianmaria è tornato a casa con le ossa rotte. Si è chiuso in sé stesso, soffriva molto… Mi ripete sempre che sogna il grande amore, una famiglia. Ecco, dovrebbe cercarlo altrove, e non al Grande Fratello Vip.