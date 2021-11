Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani, è intervenuta tra le pagine del settimanale Novella 2000 per commentare l’avventura della figlia nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver esordito nel reality in versione Nip, questa volta la Cipriani torna da Vip portando con sé la stessa esuberanza che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

La mamma di Francesca Cipriani dice la sua sui coinquilini del GF Vip

Una cosa è certa: la Francesca Cipriani che vediamo nella spiatissima Casa è la stessa anche nella sua vita di tutti i giorni. Parola di mamma Rita che ha confermato il suo spirito allegro, sebbene sia spesso una maschera per tutti gli episodi di bullismo che ha vissuto da piccola:

Ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo. Ciò che fa adesso, pur essendo bislacco e fuori dal comune, è un riscatto.

La donna nel corso dell’intervista al noto settimanale di gossip ha anche svelato chi sono gli inquilini che le piacciono maggiormente:

Be’, Aldo Montano è davvero un signore educato e rispettoso. Un campione sportivo e si vede, perché riesce sempre a mettere tutti d’accordo. Chi invece non mi piace è Soleil Sorge, perché è irrispettosa nei confronti degli altri compagni. Anche quando ha fatto quell’esternazione infelice nei confronti di Gianmaria Antinolfi e poi di notte, io guardo ventiquattr’ore su ventiquattro la diretta, parla sempre in inglese, pronunciando tantissime parolacce. Questo è assurdo, come quando ha chiamato “bit*h” Raffaella in prima serata, consapevole che la figlia Pia, che capisce l’inglese, ci sarebbe rimasta male. Da mamma non posso accettare queste cose.

La signora Rita ha inoltre aggiunto:

Inoltre sono rimasta un po’ delusa da Katia Ricciarelli, che è una grande artista e dovrebbe essere più coerente e meno pettegola con il resto del gruppo. Anche sul fidanzato di Francesca ha avuto da ridire quando lo ha visto nella clip mentre guidava il camion. Ma stiamo scherzando?! Per fortuna mia figlia non entra mai in certe dinamiche, buon per lei, anche perché, credetemi, non saprebbe nemmeno farlo.

Nessun commento però, da parte della signora su questo…

