La mamma di Fedez interviene dopo le rivelazioni di Corona e le parole di Chiara Ferragni

In un sorprendente annuncio sui social media, Chiara Ferragni ha rivelato che il suo ex marito, il rapper Fedez, ha mantenuto una relazione parallela con Angelica Montini sin dal 2017, un anno prima del loro matrimonio. Secondo quanto riportato, Fedez avrebbe persino contemplato l’idea di annullare le nozze pochi giorni prima della cerimonia.

Le parole di Chiara Ferragni sulla relazione segreta di Fedez

Ferragni ha espresso il suo profondo dolore, affermando: “Ho vissuto 7 anni di una relazione in cui ho amato senza limiti e con tutta la mia anima. Ho amato anche quando c’erano ragioni per abbandonare, sopportando situazioni che avrei sconsigliato a qualsiasi amico”. Ha inoltre sottolineato come abbia minimizzato costantemente le mancanze di rispetto per proteggere la famiglia.

La reazione della mamma di Fedez

La rivelazione ha scatenato una tempesta mediatica, con Fedez che ha registrato un crollo di follower in poche ore, mentre la fanbase di Ferragni è aumentata con migliaia di nuovi seguaci. Sotto i post di Fedez, si leggono migliaia di commenti critici, e anche il profilo della madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, è finito nel mirino delle critiche.

“La mammina non parla più?”, ha domandato provocatoriamente un follower su Instagram, facendo riferimento sia ai presunti tradimenti del rapper sia al momento in cui ha scelto di porre fine alla relazione, coincidente con il ciclone mediatico del Pandoro Gate.

La replica di Berrinzaghi non si è fatta attendere ed è stata altrettanto tagliente: “Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.

Da sempre figura centrale nella carriera del figlio, Annamaria Berrinzaghi ha costantemente difeso Fedez, dimostrandogli pubblicamente il proprio sostegno.