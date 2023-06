E mentre Fedez e Luis fanno video dove si accusano e se le “suonano di santa ragione” (a parole, sia chiaro!), mamma Tatiana, manager del rapper, interviene a gamba tesa sui social.

“Aveva ragione la mia mamma”, ha scritto la mamma di Fedez. Ma a cosa faceva riferimento di preciso? Secondo le valide teorie della rete, il commento di mamma Tatiana farebbe riferimento ad una scena della prima stagione di The Ferragnez.

In quell’occasione la nonna di Fedez leggeva le carte al nipote parlando proprio di Luis.

La signora aveva predetto al nipote un tradimento e, proprio per questo, sarebbe destinato a rimanere solo. “Non devi avere amici tu” aveva sentenziato la donna.

In quel momento al fianco di Federico c’era proprio Luis Sal.

Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice. Ma Luis, siamo delle persone adulte, quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché “mi sono stufato”.

Da quando hai deciso di abbandonare il podcast, hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multimilionarie come me e come te, hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei mie confronti e, nonostante questo, continuavi a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un ca**o.

Quindi, anche se tu avessi avuto tutto le ragioni del mondo per andare via, non ci si comporta così perché si onorano gli impegni, soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo grazie a questo lavoro, ma soprattutto si danno delle risposte al pubblico e non si impedisce al tuo partner di dare delle risponde semplicemente perché tu vuoi far leva sulla pressione della gente e utilizzarmi come se fossi un bancomat.

Visto che rivendichi che il podcast sia ancora tuo, hai il diritto di usufruire di questo canale, ma avresti anche dei doveri che non stai rispettando.