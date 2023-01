La signora Carla, mamma di Luca Onestini, sarebbe dovuta intervenire per una toccante sorpresa al figlio nella Casa del GF Vip. Eppure la sua presenza si è trasformata in una sorta di arringa contro gli altri Vipponi. La donna si è calata nei panni del difensore di Luca Onestini e ha deciso di tirare fuori tutto ciò che di poco bello pensava sugli altri concorrenti, a partire da Nikita.

Agli occhi di mamma Carla, il figlio Luca Onestini è apparso perfetto e senza macchia: “Sei un ragazzo pulito e trasparente. Le persone che dicono la verità sono scomode per quelle false. Sai ragionare e li costringi a inventare nuove bugie”, ha asserito, orgogliosa del figlio.

Dopo aver tessuto le lodi alla dialettica, al suo cervello ed alla sua sensibilità, la donna è passata all’attacco di Nikita:

Con Nikita hai tutte le ragioni. Sei stato strenuamente rispettoso. Come donna sarei stata contenta. Ti prendi le critiche da uno come Antonino che ha un comportamento vergognoso. In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico. Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata con Ciupilan, poi gli ha dato un calcio nel sedere e non l’ha più considerato. Lei non può prendere in giro tutti. Come non può pensare che Luca che è naturalmente espansivo debba modificare gli atteggiamenti. Nikita non è il centro del mondo.

Nikita, tu non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo.