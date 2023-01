La mamma di Nikita Pelizon ha condiviso un lungo sfogo sul suo account personale di Instagram facendo un chiaro appello al Grande Fratello Vip per via dell’atteggiamento attuato nella scorsa diretta dalla mamma di Luca Onestini.

“Grande Fratello Vip, vogliamo fare qualcosa? Noi come famiglia, abbiamo assistito in diretta ad uno spettacolo aberrante. L’intervento della madre di Luca Onestini, contro nostra figlia Nikita Pelizon”, con queste parole esordisce mamma Sabrina.

Poi continua:

La Signora Carla, in diretta nazionale ed in prima serata, si è permessa di rivolgersi così a nostra figlia: “Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.

Tali parole, sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita.

Noi siamo rimasti allibiti, tanto quanto Sonia Bruganelli, che è prontamente intervenuta.

Il video (tagliato sulla vs pagina ufficiale) è rimasto integralmente in rete, ed è l’esempio di quel brutto comportamento e della mancanza di “rispetto e buona educazione” che la Signora Carla tanto decanta di aver trasmesso a Suo figlio.

Come se non bastasse, nel suo lungo intervento, dove ha tessuto le lodi sulle qualità del figlio (di cui ci sarebbe molto da ridire), si è permessa di descrivere nostra figlia Nikita, con i seguenti termini spregiativi: falsa, calcolatrice, persona priva di intelligenza, priva di credibilità, pronta a giudicare, poco concreta, grande stratega ed altri…

Oltre a ciò, come visto fare precedentemente da Luca, si è permessa più volte di umiliare Nikita, prendendola in giro per il suo modo di parlare, imitandola e scimmiottandola, allo scopo di ferirla e sminuirla.

Siamo consapevoli che non esistono né figli ne genitori perfetti e questo teatrino mediatico, messo in atto dalla Signora Carla, non rende onore ne alla vostra trasmissione ne alla Tv in generale.

Gli unici che possono chiarire la situazione e far emergere la verità siete voi.