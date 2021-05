Dayane Mello continua ad essere messa a dura prova dalla vita. Dopo il terribile lutto nella Casa del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha condiviso su Instagram un altro fortissimo dolore con protagonista sua madre.

La mamma di Dayane Mello ha il cancro: straziante messaggio

La mamma di Dayane Mello sta combattendo contro il cancro così come fa sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip tramite due post (uno in inglese e un altro in brasiliano).

Stranamente, oggi è un giorno speciale, non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti, le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre. Sono qui e sono sono parte di questo amore incondizionato e oggi voglio essere parte di esso e celebrare questo giorno benedetto. Grazie perché sono qui. Oggi sarebbe il giorno per celebrare il compleanno del mio amato padre, ma io voglio festeggiare per lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro. Voglio così tanto poter salvare tutto questo, voglio che la vita mi dia questa opportunità, ma purtroppo non credo che questo possa accadere. Voglio ringraziare Dio per essere qui ed essere parte di una grande famiglia legata a Dio, alla nascita e la rinascita. Vi voglio bene, mamma e papà. Grazie di tutto.

