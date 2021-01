Roberta Termali, elegantissima mamma di Andrea Zenga, intervistata da Novella 2000 svela se le parole del figlio sul padre Walter, corrispondono o meno alla verità dei fatti. Il ragazzo, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato di rapporti assenti con l’ex portiere di calcio.

Non credo si possa parlare di polemiche riguardo le frase di Andrea. È la verità. Purtroppo il matrimonio con Walter Zenga è andato in crisi mentre ero in attesa ed è finito quando lui aveva poco meno di tre anni.

Walter è stato molto impegnato nel suo lavoro in giro per il mondo. A Milano non ci vedevamo quasi più e poi ci siamo trasferiti a Osimo, nelle Marche, dove tuttora viviamo. Successivamente mi sono risposata con una bravissima persona, Andrea Accorroni, che si è preso cura dei miei figli con affetto.