La mamma di Alessandro Egger chiede aiuto a Signorini: la lettera

Mentre Alessandro Egger si prepara alle battute finali di Ballando con le Stelle, la mamma Cristina Vittoria Egger scrive ad Alfonso Signorini confidando in un suo aiuto. La donna è già intervenuta per smentire le parole del figlio, che al programma di Milly Carlucci ha raccontato di essere stato abbandonato dai genitori a 17 anni.

Dopo aver preso parte insieme al programma Pechino Express, Alessandro Egger aveva spiegato di non avere affatto un bel rapporto con la madre, che tuttavia ha smentito di aver mai abbandonato suo figlio, facendo delle precisazioni rispetto al racconto del concorrente di Ballando.

Adesso la donna ha deciso di giocarsi una nuova carta ed a sorpresa ha scritto ad Alfonso Signorini. La lettera è stata pubblicata sul numero odierno del settimanale Chi e riporta non solo la richiesta della mamma di Alessandro Egger ma anche la risposta del giornalista:

Gentile Alfonso, le scrivo in quanto desidero avere aiuto per chiarire la posizione mia, di madre e lavoratrice. Mio figlio, Egger Alessandro, sta facendo il programma Ballando con le stelle e in diverse puntate ha ribadito che l’ho abbandonato e cacciato di casa. La Rai non ha voluto darmi diritto di replica perché in modo evidente stanno studiando il personaggio tv, del povero ragazzo abbandonato per strada… Ma non è vero! Mio marito è un imprenditore e io sono una consulente nel mondo dell’abbigliamento. Vorrei smentire le accuse e vorrei puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti. Spero di avere la sua attenzione. Grazie, Cristina Vittoria Egger