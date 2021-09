Sabrina Ghio ha raccontato un brutto episodio che le è accaduto alcune ore addietro. Nel corso di un evento a Milano la ex tronista si è sentita male ed è svenuta: “Per una sera che esco stavo quasi per rimetterci le penne”, ha raccontato.

Sabrina Ghio, successivamente, ha svelato il motivo del malore:

Sono arrivate le analisi che tanto aspettavo, non ve ne ho parlato proprio per evitare, ma alla fine diventa inevitabile non dirlo, ve la faccio stretta, sono sotto una terapia di due farmaci molto forti, da quattro cinque giorni, tant’è che non mi sento proprio bene.

Ieri abbiamo rischiato il dramma, mentre chiacchieravamo a questo evento, ad un certo punto ho cominciato a sentire delle vampate e ho riconosciuto subito quella sensazione, quindi ho fatto finta di nulla, mi sono seduta pensando mi passerà, invece no ho cominciato a sudare tantissimo, li ho chiamato Elisa, ho cominciato a vedere tutto nero, sono svenuta per terra fortunatamente dietro le cucine, cadendo poi ho rimesso.