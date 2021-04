Malore per Gilles Rocca all’Isola dei Famosi: “Sono svenuto, ho vomitato”

Gilles Rocca, a quanto pare, non ha più le forze per andare avanti all’Isola dei Famosi. Il suo fisico inizia a cedere, come emerso in questi ultimi giorni. Il concorrente, sin dall’inizio mostratosi come il maschio alfa dell’edizione, perde pezzi ed ha ammesso di essere ormai arrivato al limite.

Malore per Gilles Rocca: il naufrago è svenuto

In apertura di puntata, l’inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino, ha spiegato a Ilary Blasi il nuovo incidente di percorso annunciando che nelle ore precedenti Gilles Rocca era stato poco bene ma che nonostante questo non intende cedere.

Proprio alla luce delle sue condizioni, i naufraghi hanno deciso di aiutarlo a tornare a casa nominandolo. E mentre tutti hanno negato che si fossero messi d’accordo, Miryea ha invece smascherato il fatto asserendo: “Lui ha chiesto a noi di nominarlo!”.

Gilles, di contro, ha smentito spiegando di non aver chiesto nulla e aggiungendo:

Nessuno ha chiesto niente. Abbiamo parlato da persone che si vogliono bene, hanno capito il mio stato d’animo. Mi hanno chiesto: ‘Come stai?’. Sanno come sto. Non capisco quale sia il problema. Non c’è niente da nascondere. Quando una persona si rende conto di essere arrivato al capolinea deve vergognarsi di dirlo? Io non sto bene. Io in questo momento credo di aver finito tutte le energie. Io sono svenuto prima, non sono stato bene, sono collassato, ho vomitato. Sono stato male, mi sento depresso. Vengono criticati perché mi danno una mano?

Anche Andrea Cerioli ha ammesso di aver notato il cambiamento in Gilles Rocca a partire dall’umore ma a fornire la soluzione è stato in questo caso Zorzi: “Ritirati”.