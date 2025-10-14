Malore al Grande Fratello, regia censura: cos’è successo – VIDEO

Malore al Grande Fratello 2025.

Grande Fratello, attimi di tensione nella Casa: malore per Omer, concorrenti in allarme

Momenti di paura al Grande Fratello, dove un episodio inaspettato ha scosso temporaneamente l’atmosfera leggera nella Casa più spiata d’Italia. Durante il live del reality, gli utenti hanno notato un insolito trambusto tra i concorrenti, causato da un improvviso malore di Omer, uno dei gieffini di questa edizione.

“Omer si sente male, c’è da tirarlo su”, il video

In un altro video si sentono distintamente alcuni inquilini della Casa rivolgersi preoccupati a Matteo Azzali con un accorato: “Mattè, ci vai un attimo da Omer?!”, segno evidente che qualcosa di serio era appena accaduto.

Ma Omer si è sentito male raga#grandefratello pic.twitter.com/q9mhJNuwfE — Gordy ‍♀️ (@soystralunata) October 14, 2025

Omer ritorna in Casa, condizioni migliorate e stabili

Per chi stava seguendo la live, il momento è stato carico di tensione, con alcuni concorrenti apparsi chiaramente allarmati. Poco dopo, fortunatamente, la situazione è sembrata rientrare. I gieffini hanno iniziato a confrontarsi tra loro, parlando del ritorno di Omer in buone condizioni.

Omer sta bene è rientrato! Grazie matteo #grandefratello pic.twitter.com/FMKeOdvVgB — Lola G. come Giacomino Franchi❤️ (@LGrullita) October 14, 2025

In un altro video successivo, si vede infatti Omer rassicurare i compagni, dicendo: “Scusate se vi ho fatto preoccupare”,

un gesto che ha contribuito a calmare gli animi nella Casa.

La possibile causa: una battaglia di cuscini?

Parlando tra loro, i concorrenti hanno ipotizzato che il malore potesse essere stato causato da un gioco troppo movimentato. In particolare, Matteo Azzali ha affermato: “Categorico: niente più battaglia di cuscini”, come a voler sottolineare che quel tipo di attività fisica potrebbe aver provocato il malessere improvviso di Omer.

E negli ultimi minuti alcuni concorrenti parlano di pressione bassa per il gieffino, ma la regia censura i discorsi.

Il momento ha comunque fatto il giro dei social in pochi minuti, con centinaia di commenti preoccupati e di solidarietà da parte del pubblico. Fortunatamente, tutto si è risolto nel migliore dei modi e Omer è rimasto nella Casa, in apparente buona salute.