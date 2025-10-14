REALITY SHOW
Malore al Grande Fratello, regia censura: cos’è successo – VIDEO
Filippo 15/10/2025
Malore al GF, la regia censura
Malore al Grande Fratello 2025.
Grande Fratello, attimi di tensione nella Casa: malore per Omer, concorrenti in allarme
Momenti di paura al Grande Fratello, dove un episodio inaspettato ha scosso temporaneamente l’atmosfera leggera nella Casa più spiata d’Italia. Durante il live del reality, gli utenti hanno notato un insolito trambusto tra i concorrenti, causato da un improvviso malore di Omer, uno dei gieffini di questa edizione.
“Omer si sente male, c’è da tirarlo su”, il video
Oddio che sta succedendo ad Omar #grandefratello pic.twitter.com/ZtxGQN3Yr8
— sara ˚୨୧⋆｡⋆ (@saraberry111) October 14, 2025
In un altro video si sentono distintamente alcuni inquilini della Casa rivolgersi preoccupati a Matteo Azzali con un accorato: “Mattè, ci vai un attimo da Omer?!”, segno evidente che qualcosa di serio era appena accaduto.
Ma Omer si è sentito male raga#grandefratello pic.twitter.com/q9mhJNuwfE
— Gordy ♀️ (@soystralunata) October 14, 2025
Omer ritorna in Casa, condizioni migliorate e stabili
Per chi stava seguendo la live, il momento è stato carico di tensione, con alcuni concorrenti apparsi chiaramente allarmati. Poco dopo, fortunatamente, la situazione è sembrata rientrare. I gieffini hanno iniziato a confrontarsi tra loro, parlando del ritorno di Omer in buone condizioni.
Omer sta bene è rientrato! Grazie matteo #grandefratello pic.twitter.com/FMKeOdvVgB
— Lola G. come Giacomino Franchi❤️ (@LGrullita) October 14, 2025
In un altro video successivo, si vede infatti Omer rassicurare i compagni, dicendo: “Scusate se vi ho fatto preoccupare”,
un gesto che ha contribuito a calmare gli animi nella Casa.
La possibile causa: una battaglia di cuscini?
Parlando tra loro, i concorrenti hanno ipotizzato che il malore potesse essere stato causato da un gioco troppo movimentato. In particolare, Matteo Azzali ha affermato: “Categorico: niente più battaglia di cuscini”, come a voler sottolineare che quel tipo di attività fisica potrebbe aver provocato il malessere improvviso di Omer.
E negli ultimi minuti alcuni concorrenti parlano di pressione bassa per il gieffino, ma la regia censura i discorsi.
Il momento ha comunque fatto il giro dei social in pochi minuti, con centinaia di commenti preoccupati e di solidarietà da parte del pubblico. Fortunatamente, tutto si è risolto nel migliore dei modi e Omer è rimasto nella Casa, in apparente buona salute.
È finita #ItaliaIsraele con la vittoria degli @Azzurri, torno a seguire il @GrandeFratello e scopro che:
1. Omer si è sentito male, ma è già rientrato in Casa
2. Non si può più fare a cuscinate
3. Non vedo Omer da nessuna parte, ma Rasha e Jonas che flirtano#GrandeFratello pic.twitter.com/d3rYITbX1V
— Visione Notturna (@VisioneNotturna) October 14, 2025