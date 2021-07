Malika Chalhy continua – naturalmente – a far discutere. Gabriele Parpiglia dopo averne parlato nel corso della prima puntata de “Il bianco e il nero”, martedì sera tornerà su Live Now con un nuovo approfondimento, nonostante le “minacce” della 22enne.

“Io non mi fermerò”, ha precisato Gabriele Parpiglia dopo essere stato preso vergognosamente in giro da Malika che, guardandolo negli occhi, smentiva di avere acquistato una Mercedes con i soldi della sua raccolta fondi.

Parpiglia tramite le sue storie di Instagram ha chiesto anche l’intervento pubblico di Alessandro Zan (speriamo che accolta il suo appello).

Nel frattempo, tanti personaggi pubblici hanno preso le distanze da Malika. E così anche Fedez (da sempre vicinissimo alla comunità LGBT) è sparito dalla lista delle persone che seguono la ragazza tramite social.

Lei, dal canto suo, da domani promette “vendetta”.

E intanto la sua storia è arrivata perfino alla stampa Argentina:

Gli insulti sono assolutamente sbagliati. Le persone giudicano senza sapere come stanno le cose. Questa vicenda doveva rimanere in famiglia, fin dall’inizio. Non è stato giusto giudicare prima e non lo è nemmeno ora. Ma si sa: siamo in Italia, il paese dei creduloni e dei finti buonisti – sono le parole del fratello di Malika come riportano la Nazione e Il Mattino. – Malika ha sempre sognato la bella vita e i soldi.