A distanza di alcune ore dal polverone che si è sollevato dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli su Malika Chalhy, la ragazza venuta alla ribalta della cronaca per essere stata cacciata di casa dalla sua famiglia perchè lesbica, la 22enne rompe il silenzio.

Malika Chalhy interviene dopo la polemica ma spuntano altri dettagli choc

Malika è intervenuta su Instagram spiegando: “Gli articoli che sono usciti tra ieri e oggi mi hanno fatto star male perchè ricchi di cose non vere e raccontate male, forse, con lo scopo di farmi sembrare la persona che non sono, per quanto io voglia credere nella buona fede di chi sa ciò che ho passato”.

La giovane ha quindi ripercorso gli ultimi due mesi ringraziando gli italiani per la generosità ricevuta.

Spazio poi per la famosa Mercedes:

Non ho comprato un’auto di lusso a vostre spese, sono arrivata a Milano per ricostruire la mia vita al sicuro e lontana da chi mi ha messo paura, e non avendo l’auto di cui necessitavo per tutti gli impegni sociali e ormai lavorativi […] ne ho presa una, dando in permuta la mia, prendendone una di seconda mano.

A manifestare tutta l’amarezza anche Gabriele Parpiglia, che alla storia di Malika ha dedicato la prima puntata del suo talk su Live Now, Il bianco e il nero.

Il giornalista ha pubblicato un lungo sfogo sul suo account di Instagram.

Ed intanto, Selvaggia Lucarelli ha raccontato altri dettagli sulla spinosa vicenda con un lungo articolo su TPI:

“Malika? Non l’avevo riconosciuta quando è venuta in allevamento, ma poi ho capito. Ha comprato il cane più caro”. Simone ha un allevamento a Firenzuola, provincia di Firenze, e a maggio ha venduto un French Bulldog a Malika Chakly. “Non sono cani per tutte le tasche, qui poi vendiamo i migliori. Ha speso 2.470 euro, ha pagato lei con due bonifici uno il 15 maggio e l’altro il 21”. Simone confessa di essere rimasto stupito quando ha scoperto chi fosse Malika perché se la ricorda con una Mercedes nuova di zecca e, soprattutto, perché quando il cane ha avuto lievi problemi di salute poco tempo dopo, Malika non aveva voluto metterlo in contatto col suo veterinario. “Pretendeva una strana riservatezza, era come se io non fossi dovuto esistere”.

Selvaggia Lucarelli fa emergere altri dettagli choc:

Ci sono poi altri elementi venuti fuori in queste ore, dai due provini fatti da Malika per partecipare a “Uomini e donne” due anni fa (“Mi hanno iscritta i miei amici”, mi dice) che suggeriscono comunque una sua attrazione per le telecamere a lauti finanziamenti ottenuti per andare in vacanza sempre poco prima dell’accaduto, si parla di 4mila euro che però alla fine lei avrebbe speso per tatuaggi e cene. Anche su questo Malika risponde che non è vero: “Il finanziamento era per il campeggio dei miei genitori, 3.800 euro di campeggio a Marina di Carrara”.

Ma non finisce qui:

Le due raccolte destinate a Malika Chalhy avevano come destinatario la cugina Yasmine perché Malika ai tempi non aveva un conto. E come mai una ragazza di 22 anni con uno stipendio non aveva un conto? Cerco di approfondire la questione e viene fuori che due anni fa era andata in banca per chiedere un finanziamento ma glielo hanno negato perché c’erano altri finanziamenti aperti non pagati. “Mi avevano fatto un furto di identità, degli sconosciuti avevano avuto 7mila euro a mio nome. Poi dopo un mese mi chiamano i carabinieri e mi dicono che sono stata denunciata perché avevo venduto un folletto e non lo avevo mai spedito. Sono stata truffata”, mi dice Malika. Le chiedo se mi manda i documenti di questa archiviazione. “No, sono cose mie”.