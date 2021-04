La storia di Malika Chalhy, giovane 22enne toscana cacciata dalla famiglia perché lesbica, ha fatto molto rumore (e dolore). Una vicenda terribile, quella che vede protagonista la ragazza, la cui unica “colpa” sarebbe quella di amare una donna. Da un giorno all’altro, dopo aver confessato in una lettera il suo amore per una ragazza, la madre – in modo particolare – ha smesso di considerarla sua figlia.

Malika Chalhy, il sostegno di Giulia Salemi

Tanti volti noti sono scesi in campo a supporto della giovane Malika – da Fedez a Emma Marrone, passando per Mara Venier ed Elodie – e la sua storia, raccontata ieri con particolari choc a Le Iene, torna anche questa sera al Maurizio Costanzo Show, con l’augurio di non dover più sentire storie di famiglie così ottuse davanti alla felicità del proprio figlio.

Proprio dopo la visione del servizio di ieri de Le Iene, Giulia Salemi – che già si era espressa mostrando il suo sostegno a Marika – ha voluto commentare la vicenda, visibilmente provata dalle nuove rivelazioni (video in apertura):

Sto guardando il servizio de Le Iene su Malika. Sono pietrificata, non pensavo che una madre potesse spingersi fino a questo punto con le parole, con il linguaggio verbale. Neanche al tuo peggior nemico ti rivolgi in questo modo. Una bassezza, una piccolezza umana… I figli non chiedono di essere messi al mondo. I genitori però sono tenuti ad amarli per quelli che sono. Forza Malika, non ti fare abbattere, siamo tutti con te. L’Italia ti sostiene e lotta per la tua libertà, per la tua felicità. Questa madre e questa famiglia dovrebbero farsi un esame di coscienza perchè nel 2021 è squallido questo sipario a cui stiamo assistendo!