Lulù Selassié è spesso protagonista all’interno della Casa del GF Vip di momenti che scatenano le reazioni dei suoi inquilini. L’ultimo episodio ha visto Barù, ‘vittima’ di una sua mancanza di rispetto: la principessa avrebbe tolto i suoi panni dall’asciugatrice. Un gesto che non sarebbe piaciuto al Vippone il quale ha deciso di affrontarla rimproverandola duramente.

Barù ha fatto notare a Lulù la sua mancanza di rispetto nei confronti degli altri inquilini:

Lulù ha cercato un confronto ma Barù si è mostrato subito molto restio:

Lulù si è giustificata spiegandogli che ha tolto i suoi vestiti sentendoli asciutti per mettere le sue mutande:

Barù però non si è affatto calmato ed anzi ha proseguito nel suo rimprovero:

Sei maleducata, basta aver rispetto e pigiare… hai buttato i vestiti lì. Non si lavano un paio di mutande ed un copricuscino alla volta. Quante mutande c’hai? Fai sempre lavatrici con due robe, devi anche avere rispetto per il clima. Le lavi nel lavandino! Mi agito perché non hai rispetto per le cose degli altri, non posso dirti nulla, sei intoccabile! Cosa facciamo per te? Tutto! Ho appena lavato i tuoi piatti che hai lasciato uno schifo! Hai fatto un casino con le piadine e con le uova, ammettilo, non puoi prendermi per fesso! Basta chiedere scusa! Non hai mai fatto turni, da quando ci sono io non hai mai fatto nulla, c’è tua sorella che ti pulisce dietro. Vabbè, ora piangi… fai la vittima.