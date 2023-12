Malattia di Pietro Sermonti: moglie e figli dell’attore, tutte le curiosità

Pietro Sermonti è un attore italiano molto rispettato, noto per la sua versatilità e il talento nel mondo della recitazione. Nato il 25 ottobre 1971 a Roma, ha intrapreso una carriera che lo ha reso un volto familiare nella televisione e nel cinema italiano: scopriamo alcune curiosità sulla moglie, i figli e la malattia che ha sconfitto da giovane.

Moglie e figli e malattia di Pietro Sermonti: curiosità sulla vita privata dell’attore

Pietro Sermonti tende a non fornire molti dettagli sulla sua vita privata, per cui anche il suo stato sentimentale è assolutamente top secret.

Nonostante le importanti relazioni, ad oggi risulta essere single e celibe.

In passato, Sermonti ha avuto una relazione con Alessia Marcuzzi, e successivamente anche con Margot Sikabonyi, con la quale ha lavorato in “Un medico in famiglia”.

Dal 2011 al 2016 ha avuto una relazione con l’attrice Margherita Vicario. Una storia d’amore vissuta lontana dai riflettori.

Nonostante le sue numerose relazioni, Pietro Sermonti non è mai stato sposato e non ha figli.

Il varicocele: cosa è?

Da giovane, l’attore ha scoperto di aver rischiato di perdere la fertilità a causa di una malattia, il varicocele, che gradualmente altera la qualità e la quantità degli spermatozoi.

Ha quindi deciso di operarsi per risolvere la problematica.