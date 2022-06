Justin Bieber ha comunicato che si prenderà una pausa dai concerti perché soffre di una paralisi su un lato della sua faccia. In un video condiviso sul suo account di Instagram, il cantante ha spiegato di avere la sindrome di Ramsay Hunt, che lo rende incapace di muovere la metà della faccia e di salire sul palcoscenico per le sue esibizioni.

Un virus ha attaccato il nervo del mio orecchio ed i miei nervi facciali e ha causato la paralisi del mio viso. – ha dichiarato. – Come potete vedere, questo occhio non batte le palpebre. Non posso sorridere da questo lato del viso, questa narice non si muove.

Quindi c’è una completa paralisi da questo lato del mio viso. Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare. Spero che capiate. Userò questo tempo solo per riposarmi e rilassarmi e tornare al cento per cento in modo da poter fare ciò per cui sono nato.