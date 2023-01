Davide Donadei, nonostante l’aspetto solare, nasconde più di un dolore. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con un padre “ingombrante” ed anche con la malattia che l’ha condizionato in più occasioni.

Davide Donadei, intervistato ai microfoni di Rtl 102.5, ha svelato di soffrire parecchio a causa di una malattia. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha scoperto di avere una disfunzione alla tiroide che lo costringe ad assumere farmaci:

La tiroide incide su tanti aspetti, tra cui anche l’umore e i livelli di stress. Ho visto migliorare la situazione dell’acne mentre lo prendevo e negli ultimi mesi, mediante una dermatologa di Napoli che mi ha dato una cura forte e di cui non faccio il nome, sono tornato a essere il Davide Donadei di prima.

Avevo problemi alla tiroide e non riuscivo a risolvere il problema dell’acne.

Davide, in questi anni, ha avuto pure problemi di pre diabete:

Ho un problema dovuto all’insulina. Ho un valore un po’ alto e dunque posso mangiare solo alimenti con basso indice glicemico, il che rende tutto un po’ più complicato, perché riso, pasta e tutti i tipi di dolci già non li tocco da un po’ di tempo, e questo mi sta facendo andare in difficoltà.

Ho scoperto di avere l’insulina basale alta, avevo i sintomi di un pre diabete e l’intestino molto irritato. Ho perso molti chili perché avevo paura di mangiare. Sono stati frequenti gli attacchi di panico, avevo paura di stare in mezzo alla gente. Ho fatto una ecografia tiroidea e addominale ed ho dei noduli alla tiroide e dobbiamo investigare per bene per capire cosa fare.