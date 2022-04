Malattia Antonino Spinalbese: problema al pancreas, come sta l’ex di Belen Rodriguez

Qualche giorno fa Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì avuta dalla showgirl argentina, in un lungo sfogo social aveva parlato della sua malattia. Oggi, Eleonora Daniele lo ha accolto nello studio di Storie Italiane, dove Antonino ha raccontato un aspetto molto intimo della sua vita privata.

Malattia Antonino Spinalbese: il racconto nella prima intervista tv

Antonino Spinalbese ha ammesso di soffrire di una malattia autoimmune ed ha deciso di rendere pubblico il suo problema di salute nella speranza di poter aiutare anche gli altri, dopo essersi sentito molto solo nel momento di maggiore bisogno:

Dovevo per forza a un certo punto raccontare qualcosa della mia vita privata che avesse davvero valore. La gente si è fatto di me uno stereotipo di ragazzo, bello e superficiale. C’era bisogno di dare voce alla mia voce.

Nella sua prima intervista televisiva, Antonino ha smesso i panni di ex fidanzato di Belen Rodriguez e si è raccontato a cuore aperto, parlando della malattia di cui soffre:

Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da se stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente.

Spinalbese ha raccontato di non avere mai avuto esperienza con il dolore:

Mi sono sempre sentito un supereroe, non ho mai avuto neanche la febbre. Quando ho iniziato ad avere i dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentava.

La sua paura è sorta pensando di essere oggi un padre e che avrebbe potuto far vivere dei momenti di difficoltà. Non è un caso se alla vista della figlia avuta da Belen sia scoppiato a piangere in diretta tv: