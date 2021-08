Uno dei più grandi tormentoni dell’estate 2021 è sicuramente “Makumba”, la canzone che Noemi canta in collaborazione con Carl Brave. Intervistata per FQMagazine, la rossa della musica svela il suo punto di vista.

Inoltre credo sia evidente l’alchimia che ho con Carl Brave che si riflette molto nella canzone. Infine è un pezzo leggero che ci voleva dopo questi quasi due anni di pandemia. La voglia di evadere un po’ c’è così come quello di urlare e cantare – dopo questi quasi due anni di pandemia – “a chi ci vuole male, male, male una Makumba!”, è liberatorio.

Qual è il segreto del successo di questa canzone? Penso che ci sia stato il favore del pubblico perché ha un sound diverso rispetto al classico tormentone estivo reggaeton, genere che pure a me piace molto. Quindi la gente ha premiato brani come quelli di Blanco e Fedez che si sono distinti perché un po’ più diversi mentre ‘Makumba’ è fuori dal coro, l’outsider.

Escludendo Makumba, Noemi svela quali sono le sue canzoni preferite dell’estate:

‘Mi fai Impazzire’ di Blanco è pazzesco mentre sono molto felice per Orietta Berti che a 78 anni con ‘Mille’, la sua voce possente e meravigliosa scala le classifiche.

Come è nata la collaborazione, l’intervista a Sorrisi

Carl Brave: «Ci siamo sentiti in primavera e io avevo una bozza, uno scheletrino nell’armadio. Ho parlato con Veronica (Scopelliti, il vero nome di Noemi, ndr), ci siamo beccati in studio da me ed è nata la canzone. L’idea di metterci l’ukulele all’inizio è stata sua».

Noemi: «Sono contenta perché Carletto (Carlo Coraggio è il vero nome di Carl Brave, ndr) ha saputo tirare fuori il mio lato più leggero».

Carl Brave: «Ma tu sei leggera e solare. Non sei solo “pesantona” (ride)».