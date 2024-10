Maica scopre che Shaila e Lorenzo hanno fatto sesso nella Casa: ecco la sua reazione – VIDEO

Il ritorno di Maica Benedicto nel Gran Hermano ha portato una ventata di novità e colpi di scena nella Casa spagnola. Dopo l’uscita dal reality italiano, Maica si è riunita agli altri concorrenti, mentre i suoi compagni italiani, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, continuano a far parlare di sé con momenti di passione sotto lo sguardo divertito dei loro coinquilini.

Maica scopre che Shaila e Lorenzo hanno fatto sesso nella Casa

Durante la diretta di ieri sera, il conduttore spagnolo ha colto l’occasione per indagare sul rapporto tra Shaila e Lorenzo, chiedendo loro maggiori dettagli. Shaila ha spiegato che tra loro c’è stata “molta passione”, ma ha negato che siano andati oltre il bacio, sostenendo che “non si sono spinti oltre, se non con gli occhi”.

Tuttavia, questa versione è stata messa in discussione dai concorrenti spagnoli. In particolare, Maica, convocata in confessionale, è stata informata dei fatti recenti da una sua coinquilina: tra Shaila e Lorenzo c’è stato ben più di un semplice bacio. I due, infatti, si sarebbero lasciati andare a momenti intimi, smentendo così le dichiarazioni della stessa Gatta.

La reazione di Maica è stata di assoluto stupore. Le parole della sua amica l’hanno colta di sorpresa, lasciandola senza parole e visibilmente scossa.

se maica ha reagito così non oso immaginare quelli in casa pic.twitter.com/5tl4B3rPo9 — dottoressa (@dottoressa07) October 24, 2024

Non è finita qui. Shaila ha chiesto aggiornamenti su quanto accaduto in Italia, domandando se Javier Martinez, il pallavolista a cui era legata, avesse parlato di lei e del loro rapporto. Maica, per proteggere l’amico, ha risposto negativamente, omettendo che in realtà Javier le aveva confidato dettagli riguardo alla sua relazione con l’ex Velina.

” javier ti ha parlato di me?”

Maica: ” NO”

piccolo confettino rosa la concorrente che saresti stata dai noi #grandefratello pic.twitter.com/hhUWnM9AE4 — Danix_9.2 (@BealuxRegna) October 24, 2024

Chi è Maica Benedicto: star del Gran Hermano

Maica Benedicto, 25 anni, originaria di Cartagena (Murcia), è pronta a conquistare il pubblico italiano con il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Laureata in chimica industriale, Maica ha iniziato la sua carriera come rappresentante farmaceutica, ma il suo percorso l’ha portata nel mondo della moda e dei social media, dove ha raggiunto un notevole seguito come influencer.

La sua carriera ha avuto una svolta decisiva nel 2022, quando è stata incoronata Miss Turismo Spagna, diventando ambasciatrice del turismo spagnolo in Sri Lanka. Maica ha dichiarato il suo amore per l’Italia: “Mi sono trasferita a Milano per lavorare come modella, amo l’Italia”, segno di un legame profondo con il nostro Paese. La sua esperienza televisiva include anche la partecipazione al programma Ailoviu su La7Tv e varie apparizioni in spot pubblicitari.

Oltre al successo televisivo, Maica Benedicto ha saputo conquistare il mondo dei social media, dove la sua presenza continua a crescere. Appassionata di moda, shopping e cavalli, Maica ha una predilezione per l’equitazione e la fotografia. Negli ultimi tempi, ha esplorato città come Roma e Milano, dove ha lavorato come modella.

Maica ha espresso tutta la sua emozione prima del suo ingresso nel Gran Hermano: “Non smettete mai di credere nei vostri sogni e di porvi dei traguardi da superare… quando sembra che non ci sia più niente da fare, è allora che succede qualcosa”, ha affermato, ringraziando il pubblico e lo staff per l’opportunità.