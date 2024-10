Shaila e Lorenzo “cupidi”: il messaggio d’amore di Maica per Tommaso è la cosa più dolce che sentirai oggi – VIDEO

È ufficiale: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno lasciato la Casa del Gran Hermano per fare ritorno in Italia, pronti a rientrare al Grande Fratello e svelare agli inquilini italiani la verità sulla loro esperienza in Spagna. Alfonso Signorini li attende per il loro ritorno, previsto per stasera, quando verrà anche mostrato il video che documenta il percorso intrapreso dai due concorrenti italiani nel reality spagnolo. Nel frattempo Maica Benedicto ha inviato un messaggio per Tommaso.

Il messaggio speciale di Maica per Tommaso

Prima di lasciare la Spagna, Shaila ha ricevuto un incarico speciale da Maica, una delle gieffine spagnole. La Benedicto ha voluto inviare un messaggio di gratitudine per tutti i compagni di Casa, con un pensiero particolare per Tommaso:

Non ho potuto salutare Tommaso e tutti i miei compagni, ma li porto nel cuore. Mi hanno aperto le porte di casa loro e mi hanno trattata come una di famiglia da subito, in particolare Tommaso ha reso il mio soggiorno molto più piacevole, mi sono adattata bene nelle notti insonni col suo letto accanto al mio mi ha aiutato tanto. Scusate, sono un po’ nervosa… e niente, ditegli che… non so se il suo ruolo è stato sbloccarmi, ma ci è riuscito e mi ha fatto credere che in soli due giorni ci si può connettere con qualcuno con una energia unica. Ho dato a Shaila e Lorenzo una cosina da consegnare a Tommaso, ecco.

Come reagirà Tommaso dopo aver ascoltato il messaggio di Maica? E perché sento che lo manderanno in Spagna la prossima settimana? Vedremo cosa accadrà stasera.

Intanto in spagna Maica manda un messaggio a Tommaso “La prima notte mi è rimasto accanto, credo che due anime sono destinate a incontrarsi, non provavo queste emozioni da tanto” poi da una cosa a shaila per tommy Lorenzo e Shaila salutano tutti#gh270 #grandefratello #tommavi pic.twitter.com/mqAybqG9HQ — NikitaForever (@Federic94023466) October 27, 2024

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.