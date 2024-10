Maica lascia il Grande Fratello e torna in Spagna: la sua reazione spiazza, le parole su Tommaso

Maica lascia il Grande Fratello e torna in Spagna al Gran Hermano: come ha reagito e cosa ha detto su Tommaso

L’uscita dalla Casa del Grande Fratello di Maica Benedicto ha rappresentato un duro colpo non solo per gli inquilini ma anche per la stessa concorrente ed il pubblico da casa. Gli spettatori italiani, infatti, si erano già innamorati della ragazza spagnola, tanto da essersi affezionati a lei dopo appena 48 ore di permanenza.

Maica lascia il Grande Fratello: la sua reazione

A sentire in modo particolare la sua mancanza, però, è stato Tommaso, il quale aveva legato subito con Maica, manifestando anche un certo interesse nei suoi confronti. Interesse che, a quanto pare, si sarebbe rivelato reciproco.

Ma come ha reagito la bella spagnola quando ha scoperto di dover lasciare la Casa del Grande Fratello? La sua reazione ha spiazzato tutti. La giovane, infatti, è scoppiata a piangere e il suo pensiero è corso immediatamente a Tommaso.

Maica non ha potuto salutare i suoi compagni di avventura italiani, ed in particolare Tommaso, per il quale evidentemente ha avuto un bel colpo di fulmine. “Non posso andarmene senza salutarlo, mi sento malissimo!”, ha esclamato.

La reacción de Maica cuando le comunican que tiene que volver a España lo dice TODO, ella ahí se sentía libre, cómoda, feliz…sonreía pero también lo hacían sus ojos… MUY INJUSTO LO QUE HAN HECHO CON ELLA#GHGala8 pic.twitter.com/c6gL6bfQCb — aroa (@uwmohn) October 24, 2024

Questa sua reazione confermerebbe in qualche modo quanto svelato dalle sue amiche nella diretta di ieri, nella quale avrebbero svelato il reale motivo della sua uscita improvvisa e avvenuta prima dei tempi previsti.