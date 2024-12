Maica Benedicto al Grande Fratello? Lei interviene e lancia una frecciatina a Tommaso – VIDEO

Eliminata la scorsa settimana dal Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello, Maica Benedicto è al centro di nuove speculazioni. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Maica sarebbe pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello italiano.

Maica al Grande Fratello? La sua risposta: frecciatina a Tommaso e Mariavittoria

Durante una diretta su Instagram, Maica ha però smentito ogni coinvolgimento, rimanendo vaga e dichiarando: “Non ne so nulla”. Tuttavia, i rumor si sono intensificati dopo che la spagnola ha messo un like a un post della pagina ufficiale del Grande Fratello su Instagram, un gesto che non è passato inosservato ai fan.

Nel corso della stessa diretta, Maica non ha risparmiato commenti sul recente allontanamento tra Tommaso e MariaVittoria, due concorrenti del reality italiano.

Riferendosi alla rottura, ha parlato di karma: “Lui con me è stato un cucaracho. Mariavittoria lo ha lasciato? Karma”.

Maica ha poi raccontato alcuni retroscena sulla sua esperienza con Tommaso, rivelando:

Quello che ha fatto con me lo abbiamo visto tutti. È venuto qua in Spagna, ha detto cose che non ho capito molto bene… e alla fine mi ha rubato pure le creme!

Una stoccata che ha scatenato il dibattito tra gli spettatori del reality e i follower dei protagonisti.

Maica al Grande Fratello: realtà o illusione?

Nonostante le smentite, l’ipotesi di un ingresso di Maica Benedicto nella casa italiana rimane affascinante per i fan. Se confermata, la sua partecipazione potrebbe portare nuove dinamiche e accendere ulteriormente i riflettori sul reality di Canale 5.

Maica su Tommaso: “È stato un cucaracho con me” e prima (non ho fatto in tempo a registrare) ha detto che è stato lasciato da MV e che è il “Karma”. REINA! ❤️ #GrandeFratello #GH9D #Fresis9D pic.twitter.com/QnlgAKy3iP — Maica Regina (@maicafan1) December 9, 2024

