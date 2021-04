Mahmood ha rilasciato una intervista per La Repubblica parlando della legge Zan e l’omosessualità. Per via di una frase trascritta male e riportata dal giornalista, sul web è letteralmente scoppiato il caos costringendo il cantante ad intervenire.

Mahmood parla della legge Zan e scoppia il caos per una frase

“Essere omosessuali è una scelta indipendente e libera, a volte ci si nasce proprio”, queste le parole trascritte da La Repubblica che hanno – giustamente – provocato il caos in rete nei confronti di Mahmood.

Per questo motivo il cantante è intervenuto spiegando l’errore del giornalista:

Ieri ho fatto un’intervista su Repubblica, su un tema che mi è molto caro, stamattina mi sveglio, la rileggo e vedo una risposta riscritta totalmente in maniera errata, io non ho mai detto che l’omosessualità è una scelta, ovviamente non è una scelta, ci nasci, quindi mi è sembrato un po’ assurdo. Ovviamente capita durante un’intervista al telefono di essere un po’ fraintesi, però vabbè, nella prossima Story vi metterò il pezzo dell’intervista così come l’avevo fatta…

La frase corretta era questa:

Omosessuali ci si nasce, dichiarare di esserlo è una scelta indipendente e libera.

In apertura del nostro articolo il VIDEO con le spiegazioni di Mahmood.