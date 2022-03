Blanco e Mahmood dopo la vittoria di Sanremo sono pronti ad incantare anche l’Eurovision Song Contest 2022 di Torino dove gareggeranno con la meravigliosa “Brividi” che gli ha portato la vittoria del Festival.

I due artisti, prima di salire sul palcoscenico, dovranno trovare una soluzione e modificare “Brividi”: per quale motivo? Il regolamento dell’Eurovision non accetta brani superiori ai 3 minuti.

La canzone che ha trionfato all’ultimo Festival è lunga 3:29 minuti e, come dichiarato da Mahmood, durante un’ospitata a Radio Italia, dovrà essere tagliata:

Sì c’è un problema tecnico per l’Eurovision, perché la canzone è troppo lunga. Cercavamo in tutti i modi di accorciarla. Abbiamo provato a dire: ‘Ok, l’ultima parte la cantiamo senza base…’. Niente, sono proprio 3 minuti e dopo non so, ti chiudono le tende.

Michelangelo (scoprite chi è, ndr) sta cercando di fare l’impossibile. Lui dovrà tagliare 30 secondi e in una canzone sono tanti. Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque.