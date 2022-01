Mahmood e Blanco: bacio a Sanremo 2022? “Prima un figlio… anzi due!”

Mahmood e Blanco parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Mentre i pronostici li danno già vincitori, l’inedito duo si è lasciato intervistare dal buon Andrea Conti via FQMagazine.

Abbiamo letto che siamo i favoriti, ma stiamo solo pensando a fare una bella performance – dice Mahmood –. Lasciamo le chiacchiere al tempo che trovano. Abbiamo deciso di presentarci a Sanremo per divertirci, per trasmettere adrenalina. Alla fine Sanremo è un po’ come le montagne russe sali e scendi tra paure e imprevedibilità. Comunque per la performance stiamo pensando a cose molto belle, per ora ai lanciatori di fuoco e al drago ci hanno detto di no (ride, ndr).