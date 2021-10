“È stata una provocazione e lo sapevamo!”. Giancarlo Magalli, ospite domenica 3 ottobre a Verissimo con Silvia Toffanin, commenta il selfie che Sonia Bruganelli ha postato su Instagram provocando il disappunto di Adriana Volpe.

“Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”. A Silvia Toffanin che chiede se ci fosse una dietrologia per far indispettire Adriana Volpe, Magalli non ha dubbi e “smaschera” la moglie di Bonolis:

E conclude:

Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun’altro no.

Più che la foto mi ha ferito che lei abbia detto di non essere mia amica. Umanamente questo è stato un momento di leggerezza, una caduta di stile che però ci ha aperte ad un confronto.

Sonia dice che fuori non la saluto e che non ho voluto un confronto privato? Chi ha lavorato con me sa che io entro con la gioia del cuore e saluto tutti. Ho sempre salutato e ci siamo sempre confrontate anche nelle puntate precedenti. Prima della puntata non dopo perché lei va via subito ed io rimango e faccio dirette dal camper, non capisco questa cosa…

Io credevo di avere instaurato un’amicizia e credevo di aver gettato le basi e ci ho provato in tutti i modi a creare un contatto più importante ma lei non l’ha voluto e questo ha smosso qualcosa. Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me.