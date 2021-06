Così come anticipato da Blogo, Giancarlo Magalli lascia I Fatti Vostri. Per la trasmissione in onda su Rai2, ci saranno numerose novità e, tra queste, anche una conduzione corale.

Pamela Camassa verso I Fatti Vostri? L’addio di Magalli

Dopo le prime anticipazioni di TVBlog, adesso emergono altri succosi dettagli da Chi Magazine, attraverso le chicche di gossip presenti nell’ultimo in edicola da oggi: Rivoluzione nel programma di Raidue I Fatti Vostri. Dopo l’addio dello storico conduttore Giancarlo Magalli e la conferma del giornalista Salvo Sottile, come volto femminile potrebbe arrivare Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia.

Per quanto riguarda gli altri dettagli, ecco cosa aggiunge TVBlog sulla conduzione:

Stop alla conduzione solista, come quella che da anni interpreta per altro con grande successo Giancarlo Magalli, ma in arrivo una conduzione più corale. Confermati nel cast Umberto Broccoli e Salvo Sottile. Previsto l’ingresso di due figure femminili che andranno a rinforzare e a rinnovare la squadra dei Fatti vostri 2021-2022. Tra i volti di cui si parla ci sono quelli di Marisa Laurito, Gloria Guida, Veronica Maya e Monica Leofreddi, ma non è ovviamente da escludere un nome nuovo dell’ultimo minuto. Ci dovrebbe essere poi l’ingresso di un volto comico, sempre femminile e anche. Fra i nomi che circolano ci sarebbero quelli di Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Francesca Manzini, Francesca Reggiani e Teresa Mannino in un ruolo però che sarà a rotazione durante la stagione tv.