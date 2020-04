Sono stati tanti i personaggi che pubblicamente si sono scagliati contro Barbara d’Urso, rea di avere recitato l’Eterno riposo in diretta televisiva insieme al leader della Lega Matteo Salvini. Nel corso di Live, la conduttrice ha dedicato alcuni attimi alla preghiera, sollevando la pubblica indignazione e una petizione che, nel momento in cui vi scriviamo, ha raggiunto quasi 440mila firmatari.

Magalli contro Barbara d’Urso: attacchi frontali tra preghiere e tutorial

Tra gli ultimi a palesare il proprio punto di vista, anche Maurizio Costanzo intervistato da Panorama: “E’ capitato anche a me in mezzo a una diretta di dire una preghiera mentale, ma farla in pubblico è un’altra cosa. Mi sono rivisto lo spezzone della puntata di domenica scorsa e le dirò che quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ d’imbarazzo”.

Giancarlo Magalli, intervistato da FQMagazine, ha espresso il suo punto di vista “pungendo” Barbara d’Urso. Il parere del conduttore de I Fatti Vostri è apparso particolarmente chiaro in merito:

Prego che cessino queste preghiere.

A quanto pare Magalli, ha anche criticato i tutorial di Carmelita, così come riporta il buon Fabiano di BitchyF:

I famosi tutorial, c’è gente che spiega qualsiasi cosa. Anche una famosa conduttrice c’ha spiegato come si levano i guanti, che noi non l’avremmo mai saputo altrimenti.

Barbarella in questo periodo sembra non essere particolarmente amata dai colleghi, mi chiedo però, come mai siano usciti tutti insieme quasi all’improvviso?