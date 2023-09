Anita Olivieri del Grande Fratello è molto legata alla madre e al padre ma soprattutto alla nonna di cui ha parlato anche nella clip di presentazione prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Chi sono la madre e il padre di Anita del Grande Fratello

“Sono cresciuta con mia madre e mia nonna, due poli opposti. Mia madre mi ha trasmesso il modo rigido di vedere le cose nella vita, che per avere grandi risultati bisogna fare grandi sacrifici” ha affermato Anita.

Poi ha aggiunto:

La più pazza di tutti è mia nonna, un’anima libera, infatti la invidio molto da questo punto di vista.

Quella di Anita è una famiglia molto unita, almeno da quanto si vede nei vari post pubblicati su Instagram, in cui si mostra spesso insieme al fratello maggiore Leandro.

Proprio la concorrente del Grande Fratello, chiacchierando con Marco ha aggiunto:

Vedere mio padre che non riesce a pagarsi le cose da solo a me fa impazzire.

La scheda della concorrente

Anita Olivieri ha 26 anni, è romana e vive a Formello (Roma). Laureata, triennale e magistrale, e con un master in Marketing, ha spesso lottato contro il pregiudizio di essere considerata solo una ragazza carina, bionda e con gli occhi azzurri.

Per mantenersi agli studi ha fatto mille lavori, sa di essersi guadagnata tutto da sola e pretende rispetto per questo. Attualmente lavora in un’azienda del settore automobilistico occupandosi di comunicazione ed eventi. È molto legata a suo fratello.