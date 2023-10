Anita Olivieri del Grande Fratello è molto legata alla madre e al padre e il fratello ma soprattutto alla nonna di cui ha parlato anche nella clip di presentazione prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, scopriamo di più sulla sua famiglia.

“Sono cresciuta con mia madre e mia nonna, due poli opposti. Mia madre mi ha trasmesso il modo rigido di vedere le cose nella vita, che per avere grandi risultati bisogna fare grandi sacrifici” ha affermato Anita.

Poi ha aggiunto:

Quella di Anita è una famiglia molto unita, almeno da quanto si vede nei vari post pubblicati su Instagram, in cui si mostra spesso insieme al fratello maggiore Leandro a cui è legatissima.

Proprio la concorrente del Grande Fratello, chiacchierando con Marco ha aggiunto:

Anita ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori nonostante siano separati da tempo. Chiacchierando con Rosy nella Casa del Grande Fratello, ha confidato:

Io sono sempre stata molto felice e molto spensierata perché i miei non mi hanno mai fatto pesare il loro divorzio. Ero molto felice, solo che ho iniziato ad accumulare qualcosa come risentimento, tipo abbandono, perché quando una persona se ne va tu pensi sia per te. Su questo ho lavorato tanto, ho sempre avuto un carattere fortissimo io, ero molto aggressiva… ma è un problema che si è riscontrato con la mia famiglia, perché con i miei amici non ho mai avuto questo tipo di problema.

Anita Olivieri ha anche parlato del rapporto con sua madre che andava male per “colpa” del nuovo compagno:

Con mia madre ad un certo punto non riuscivo ad avere più un rapporto, perché litigavamo spesso. Noi però siamo sempre stati una famiglia unitissima… a me fa stare male che lei si sia accontentata, per questa cosa sono stata male tantissimo, soprattutto perché lei stava con questo compagno che per me voleva sostituire mio padre. Non ha creato rapporto con noi, con me e mio fratello.