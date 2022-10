La madre e il padre di Nikita Pelizon sono Testimoni di Geova. Per questo motivo, dopo averle fatto vivere un’infanzia particolarmente complicata, la concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogata nella Casa.

La madre di Nikita lancia frecciatine alla figlia dopo lo sfogo al GF Vip

Nikita ha raccontato di essere stata cacciata di casa per ben due volte quando aveva appena 18 anni. I suoi fratelli maggiori (che le hanno fatto una sorpresa in Casa), sono fuggiti da questo “movimento religioso” e anche la Pelizon si è allontanata.

Nikita ha anche raccontato di aver mangiato per anni solamente tramezzini e wurstel crudi (e non avrebbe motivo di mentire di fronte a tutta Italia, no?):

Mia mamma non amava cucinare. Quindi cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. Quando lui non c’era, e cioè molto spesso, lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. Oppure andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello.

Dopo anni di silenzio, la concorrente del GF Vip ha deciso di perdonare i suoi genitori. Evidentemente sua madre non ha preso bene le parole della figlia e, tramite i suoi ultimi post di Facebook, le ha lanciato numerose frecciatine.

Sono senza parole.

Nikita ha rischiato di togliersi la vita, ha avuto la depressione ed ha sofferto di bulimia ed anoressia e sua madre, invece di empatizzare e fare il tifo per sua figlia, passa il tempo ad attaccarla sui social?