Dopo Ema Kovac, Angelina Michelle, Cicelys Zielis e Vanja Josic, il ruolo di Madre Natura per Ciao Darwin 8 è finito tra le mani della statuaria Sara Vulinovic. La bellissima modella avrà il compito di rappresentare la bellezza femminile al suo meglio nella puntata (in replica) in onda su Canale 5 in prima serata dal titolo Belli contro Brutti.

Chi è Sara Vulinovic? La nuova Madre Natura di Ciao Darwin 8

Paolo Bonolis per il suo show ci ha abituato a volti sempre differenti nell’iconico ruolo, ma ogni Madre Natura che si è alternata sulla scalinata con cui si accede al set del programma, ripresa con grande attenzione magnificando i più preziosi dettagli, ha comunque un legame con tutte le altre: la bellezza oltre ogni cosa.

Chi è Sara Vulinovic? Modella, seguitissima sui social e in particolare su Instagram, la croata rappresenta Madre Natura. Della sua vita privata si sa che ha sempre nutrito una passione per la moda tanto da lasciare la Croazia per trasferirsi in Italia e iniziare la carriera da modella. È fidanzata con Thomas Flaim, anche lui nel mondo della moda. Il suo fidanzato infatti è l’imprenditore che ha fondato il marchio di scarpe Thomas Neuman.

“È stata una bella esperienza in tanti sensi”. La modella Sara Vulinovic descrive con queste parole com’è stato rivestire i panni di Madre Natura a Ciao Darwin 8. Per visionare le sue fotografie, potete farvi un giro sul suo seguitissimo profilo di Instagram (cliccare per credere).

