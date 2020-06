Madre Natura, Ciao Darwin 7: chi è Rym Saidi, Belli contro Brutti (VIDEO)

Rym Saidi, modella di origini tunisine, riveste i panni di Madre Natura nella terza puntata Ciao Darwin 7 che va in onda (in replica) stasera, sabato 6 giugno in prima serata su Canale 5. Ma chi è la bellissima ragazza che farà palpitare il cuore del pubblico?

Chi è Rym Saidi? Madre Natura di Ciao Darwin 7

Nel 2016, Rym Saidi è stata inserita all’ottavo posto nella classifica delle donne più belle del pianeta dal magazine “World Actuality”. Nel corso della sua carriera, vanta molti premi per sfilate e concorsi di bellezza in tutto il mondo.

Il tema di questa puntata dell’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è lo scontro tra la squadra dei Belli, capitanata da Amaurys Perez, e degli Brutti, guidati dall’attore Franco Pistoni. Dopo Jenny Watwood e Penny Lane a impersonare Madre Natura nel programma di Canale 5 sarà l’attraente modella che su Instagram (cliccare per credere) vanta oltre un milione di follower con i suoi scatti artistici.

Vive a Milano ed è sposata con Wissam Breidy (anche il marito vanta oltre un milione di seguaci), famoso giornalista libanese. La coppia ha anche una bambina (Bella Maria, nata nel 2018) e si sono sposati nel Capoluogo lombardo proprio nel 2017 ripetendo la cerimonia anche in Libano.