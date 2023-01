Dana Saber nasconde numerosi dolori. Arrivata a 15 anni in Italia dal Marocco, il suo vero padre l’ha abbandonata a se stessa dopo essersi rifatto una vita. Sua madre, invece, si trova negli Stati Uniti e sta lottando contro un tumore.

E’ stata la stessa Dana a fare questa delicata confidenza nella Casa del GF Vip. Mentre parlava con Wilma Goich (che le raccontava il suo dolore per la morte della figlia Susanna), anche la Saber ha fatto sapere di conoscere una sofferenza simile.

Ed infatti, proprio la sua madre naturale si trova negli Stati Uniti e sta lottando contro il tumore. Purtroppo la concorrente del GF Vip non ha potuto raggiungerla perché le avrebbero negato il visto.

Tra le pagine del settimanale DiPiù Tv Katica Linza, la donna italiana che prese in affido Dana Saber ancora minorenne, racconta come ha conosciuto l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip:

Era sola, disperata. Non sapeva che cosa aspettarsi dal futuro e aveva bisogno di una mamma, di amore, di una casa che la accogliesse. Era un vero bon bon, i suoi occhi tristi mi conquistarono. Ci guardammo e fu amore a prima vista. Pensai di chiederne l’affido: parlai con i responsabili della comunità, mi resi subito disponibile a ospitarla in casa mia. Lei inizialmente si mostrò diffidente. Pensava che non potessero esistere persone disposte a volerle bene.

Ma poi accettò e lei e mia figlia Jennifer decisero di dividere la stessa cameretta. Diventarono come sorelle. Non era mai entrata in una gelateria o pizzeria. Provvedemmo a farle fare tutte le esperienze possibili. Gite, musei: quello quello che si poteva.

Non la vedo dal 2015 ma attraverso mia figlia la sento spesso. Non sapevo che sarebbe entrata al Grande Fratello Vip. Poco male, almeno adesso so dove si trova, che cosa sta facendo, perché per un certo periodo è stata in giro tra Dubai e Parigi e ho temuto che frequentasse brutta compagnie.