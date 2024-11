Madonia, il retroscena: cosa è successo veramente dietro le quinte di Ballando – VIDEO

Nella nona puntata di Ballando Con le Stelle, la coppia formata da Federica Pellegrini e Angelo Madonia ha stupito tutti. La loro esibizione con un tango sensuale ha raccolto unanimi consensi dai giudici, portando una ventata di emozione nello studio, ma anche tante polemiche per via di un battibecco tra Selvaggia Lucarelli e il ballerino.

Madonia, il retroscena: cosa è successo veramente dietro le quinte di Ballando

Carolyn Smith, visibilmente colpita, ha elogiato il loro impegno: “Chapeau. Ho visto veramente una classe, una sensualità incredibile. Eravate molto uniti, poco per volta avete superato altri. Veramente brava, si vede che ti stai impegnando”.

Anche Ivan Zazzaroni si è detto impressionato: “Da panico e in senso positivo. Avete fatto un’ottima figura. Federica mi sei piaciuta moltissimo, devo dire che sei stata davvero sorprendente”.

Fabio Canino, noto per la sua schiettezza, ha sottolineato il percorso di crescita della Pellegrini: “Devo dire che è stata una prova eccezionale. Anche considerando il fatto che otto settimane fa tu eri la campionessa di nuoto e punto, ma ora balli e racconti”.

Le frecciatine di Selvaggia Lucarelli

Guillermo Mariotto ha aggiunto un tocco di enigmatica poesia alla serata: “Io a questo tango darei un titolo ‘Respiro’. Perché questo tango parlava di respirazione. Grazie, ma non ho abbastanza palette per darvi un voto”.

Ma è stata Selvaggia Lucarelli a catalizzare l’attenzione, con una battuta che non è passata inosservata: “Sarà anche una coincidenza. Però stasera esce Sonia e nasce la coppia Madonia e Pellegrini. Siete sbocciati davvero e per la prima volta ho visto una vera chimica. Tu sei quella che è cresciuta di più. Personalmente non me l’aspettavo. Direi che può essere già questa una vittoria”.

Questa frase ha acceso una discussione tra la Lucarelli e Madonia, portando a momenti di tensione dietro le quinte.

Angelo Madonia abbandona il backstage

Dopo il botta e risposta in studio, pare che Angelo Madonia abbia deciso di non rilasciare interviste dietro le quinte. Lo ha confermato Alberto Matano, rivelando: “C’è stata tensione dietro le quinte. Mi dicono i colleghi della trasmissione di Caterina Balivo e quelli del mio programma, che lui se n’è andato non facendo le interviste. Questo ci dispiace molto”.

Tuttavia, un video registrato subito dopo l’uscita dallo studio mostra Madonia prendere per mano Federica Pellegrini, scusandosi forse per quanto accaduto. Una scena che lascia intuire quanto il legame tra i due sia forte, anche al di là delle critiche.